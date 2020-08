Zen: saúde indígena é o aspecto cruel da Covid-19 no Acre

O deputado Daniel Zen criticou a falta de lideranças no Acre nesta pandemia. “Infelizmente, essa postergação desse isolamento meia-boca vai levar nossos empreendimentos à exaustão”, disse ele, pedindo novamente a criação da comissão parlamentar de fiscalização do combate à Covid-19 no Estado.

“Saliento um aspecto cruel que é a saúde indígena. A doença está indo para a zona rural, para as comunidades isoladas”, disse.

A assistência que está disponibilizada pelo distrito de saúde indígena não vem sendo adequada, segundo Zen, que pediu para que o governador Gladson Cameli receba lideranças indígenas que irão apresentar o plano específico de enfrentamento à doença nas aldeias.