Aulas presenciais: movimentação de alunos eleva risco da Covid-19       

O coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (Ceme), Osvaldo Leal, avaliou as medidas e consequências para o retorno das aulas.

“É importante lembrar que as crianças da educação infantil e ensino fundamental têm certa dificuldade em seguir as orientações sanitárias, como usar máscaras, lavar as mãos. E, claro, que esse movimento diário de idas às atividades presenciais nas escolas eleva o risco e isso é muito claro para nós”.