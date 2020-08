Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, realiza nesta quarta-feira (5) coletiva de imprensa para divulgação da nova classificação do nível de risco do novo coronavírus definidos pelo Pacto Acre sem Covid.

A coletiva será às 16 horas por teleconferência na plataforma Zoom. Os níveis de risco são divididos por cores. Atualmente, o Acre se encontra na fase laranja.