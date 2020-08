Prefeita autoriza ações de reforço para mais 20 bairros da Regional Estação

Em agenda na Regional Estação Experimental, onde concentra 20 bairros de grande densidade populacional do município de Rio Branco, a prefeita Socorro Neri, assinou na manhã desta terça-feira, 4, a ordem de serviços para manutenção viária que inclui remendo profundo e tapa-buracos.

O evento ocorreu na Rua Daniel Matos, bairro Isaura Parente e contou com a presença de moradores e de lideranças comunitárias.

“Aqui nessa regional nós estamos trabalhando na melhoria de acesso desde o início do ano e agora no período de estiagem intensificamos os serviços de recuperação de ruas. Nesse momento, estamos na Isaura Parente, depois as equipes vão percorrer os 20 bairros que compõem essa regional, organizando e melhorando as condições de trafegabilidade, dando mais dignidade aos moradores. São recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco chegando a população dessa forma, por meio da recuperação viária”, disse Socorro Neri.

A presidente do bairro Conquista, Edileusa Souza Alencar, fez questão de agradecer o empenho da prefeita Socorro Neri para conseguir atender todas as regionais da cidade. “É um momento de agradecer. Estamos recebendo os investimentos na melhoria de ruas e também em pontos de calçamento”, destacou.

Conforme o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco, Edson Rigaud, a estratégia da Prefeitura de concentrar empresas em regionais é para não dispersar muito os serviços e alcançar mais lugares ao mesmo tempo. “Estamos ampliando a capilaridade de atendimento, concentrando empresas específicas na região o que vai permitir que a comunidade seja melhor atendida. Hoje, a manutenção viária está em todas as regionais da cidade”, informou Edson Rigaud.