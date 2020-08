Enquete mostra que 73% dos acreanos não conseguiram fazer exame de Covid-19

Os dados oficiais e não oficiais sugerem subnotificação nos casos de Covid-19 no Acre. Falhas em testes, falta de reagentes e questões logísticas já abordadas pelos laboratórios e poder público podem estar influenciando no cálculo da incidência do novo coronavírus entre os acreanos.

Por fim, as pessoas parecem estar com dificuldades em fazer o exame. É o que se pode constatar em relatos informais e através da enquete criada pelo G1-AC/Rede Amazônica há cerca de uma semana: ao responder a pergunta “você conseguiu fazer exame para Covid-19 na rede pública de saúde do Acre?” 73,47% dos participantes responderam “não”. 26,53% disseram que “sim”, conseguiram o exame.

No último domingo (2) a Secretaria de Estado da Saúde informou que 1.123 exames seguem aguardando resultado laboratorial por PCR nos laboratórios Lacen e Charles Mérieux.

Uma enquete não tem valor científico, oferecendo apenas uma impressão sobre determinado tema. O texto está aberto às considerações sobre a enquete.