O que era para ser uma festa no ninho tucano, acabou num espatifado, em bicadas. O anúncio do governador Gladson Cameli que iria se filiar no partido com “carta branca” e manteria seu apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri, foi como jogar gasolina para apagar fogo.

O presidente do diretório municipal do PSDB, Mário Paiva, veio com uma nota oficial dizendo ser a candidatura do professor Minoru Kinpara (PSDB) a prefeito da capital, consolidada e inegociável.

Liguei para o Minoru Kinpara para ouvir a sua opinião. Foi pragmático, a pontuar que sua candidatura à prefeitura da capital está mantida, que se preparou para isso, e não aceita ser vice da prefeita Socorro Neri, hipótese levantada por Cameli.

Mas a sapatada de sapato com salto alto bico fino veio da deputada federal Mara Rocha (PSDB), ao avisar que ninguém tira a candidatura do Minoru, que tem para isso apoio da bancada federal do PSDB, e alertou ao Gladson que, ele pode se filiar, mas se manobrar para mexer na candidatura do Minoru, ela reassume a presidência do PSDB (está licenciada) e pede sua expulsão do partido.

Na outra ponta da confusão o vice-governador Major Rocha teve que intervir para acalmar os pitbulls tucanos, que estavam numa guerra nas redes sociais, alertando ao governador, dizendo que ninguém tira o Minoru da disputa da prefeitura da capital.

Quem pintar outro quadro que não seja o de uma grande confusão tem nariz de Pinóquio. O PSDB pode virar num palco de disputas internas. Repetindo a novela do PROGRESSISTAS, cujos capítulos todos assistiram.

POLÍTICA E PRUDÊNCIA

A boa política está na arte de cultivar a prudência, diz um velho ditado. Antes de se tomar uma decisão há que se analisar sempre o pró e os contra. Dentro deste quadro belicoso nos tucanos, o Gladson Cameli deveria pensar e repensar antes de uma decisão antes de tomar.

NÃO TERIA BOM DESFECHO

Uma intervenção do diretório nacional na executiva regional e municipal para ele assumir o comando total do PSDB, está longe de ser o ideal. Como são diretórios eleitos, e existe jurisprudência, o caso seria judicializado e a intervenção cairia por terra. Daria uma briga.

O DILEMA DO GLADSON

Esta confusão vai deixar o governador Gladson num brutal de um dilema: se entrar no PSDB chega sabendo que, vai ter que enfrentar uma briga feroz para remover a candidatura do Minoru Kinpara (PSDB) à PMRB, consolidada, e a substituir pela da prefeita Socorro Neri.

FORA DE COGITAÇÃO

E também está fora de cogitação conseguir convencer o Minoru a ser o vice numa chapa encabeçada pela prefeita Socorro Neri. Primeiro que o Minoru já disse que não aceitará. E segundo porque a deputada federal Mara Rocha (PSDB) e o seu grupo também rejeitam.

NEM POR BRINCADEIRA

Falei ontem com dirigentes do MDB sobre o boatos que corria de que o deputado Roberto Duarte (MDB) poderia ser um vice da prefeita Socorro Neri, numa composição, com a benção do Gladson. Com todos com os quais conversei a resposta foi do tipo “nem por brincadeira”.

SITUAÇÃO É CLARA

A situação é bem clara. A filiação do governador Gladson ao PSDB não é rejeitada, desde que venha para somar na candidatura do Minoru a prefeito de Rio Branco. Mas se vier com o apoio à prefeita Socorro Neri na cabeça, melhor desistir da filiação, porque vai enfrentar confusão.

“ULYSSES É UM OPORTUNISTA”

A frase acima foi dita ontem ao BLOG pelo vice-governador Major Rocha (PSL) sobre a postagem do Coronel Ulysses Araújo, se colocando à disposição para ser o candidato do partido a prefeito de Rio Branco. Rocha descartou qualquer possibilidade disso acontecer.

SEM CONFUSÃO

Não estou impondo o meu nome, mas o colocando à disposição do partido, porque acho que uma sigla como o PSL, que teve candidato a governador, tem de ter candidato para a PMRB. Foi a explicação ao BLOG. Mas ressaltou que, acatará a decisão que vier do PSL a respeito.

NÃO VAI ACUSAR O GOLPE

Sobre a confusão no PSDB com o anúncio da entrada do governador Gladson, o vice-governador Rocha (PSL) disse que, embora não seja do partido não seria contra, mas considera um erro se a entrada for com a intenção de detonar a candidatura do Minoru (PSDB) à PMRB.

TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

Estão atribuindo nos bastidores toda esta confusão ao senador Márcio Bittar, e que estaria por trás da entrada do Gladson Cameli no PSDB, e da ideia de detonar a candidatura do Minoru, com o objetivo de enfraquecer politicamente o grupo dos Rochas – Mara e Major Rocha.

NEGA AS INICIATIVAS

Ouvi ontem o senador Márcio Bittar (MDB) a respeito de toda esta boataria o colocando como o articulador. “Estão me dando um poder que não tenho”, reagiu com ironia ao BLOG. Não negou que conversou com o Gladson, mas não para articular a manobra do PSDB.

ESTÁ DESCONFORTÁVEL

Uma coisa o senador Márcio Bittar (MDB) não pode negar, por ser evidente: o seu claro desconforto dentro do MDB, onde não conseguiu ter um papel de um protagonista.

SAPATEANDO EM BRASA

De quem não se consegue arrancar uma posição além da de que o Gladson Cameli será bem vindo no PSD, é do presidente da executiva regional, Correinha. Quando se fala de tirar a candidatura do Minoru, fica sapateando descalço na brasa, e diz não estar em discussão.

ROSAS OU JASMINS

O Manoel Pedro, o Correinha, que é secretário de cultura no governo do Gladson, e presidente do PSDB, deverá ir ao aeroporto recebê-lo e lhe dar boas vindas pelo PSD. A dúvida é sobre quais flores levará: Rosas ou Jasmins. Mas não passará no fundo de um ato litúrgico.

SEMANA FATAL

A semana que entra poderá ser fatal para o futuro político do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, caso entre em pauta seu julgamento. Mantida a cassação está fora do páreo. Talvez por estar nesta dependência é que, ele tem se omitido em falar sobre sua candidatura.

PRUDENTE

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) tem sido prudente sobre com que partido os comunistas vão estar no palanque na eleição municipal deste ano, na capital. Antes quer ver quem serão os parceiros de campanha, para não sair um casamento de sucuri com jacaré-açu.

NÃO ESTÁ NA CONTA

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, não está na contabilidade do MDB como um dos candidatos favoritos a ganhar a eleição para a prefeitura. Está na contabilidade dos chamados meia-boca, que por estar no poder pode até ganhar, mas não entra como favorito.

PARADA DIFÍCIL

Quando se ouve até de dirigente do seu próprio partido de que o prefeito Gedeon Barros (PSDB) vai ter uma parada indigesta para derrotar o candidato a prefeito de Plácido de Castro do MDB, Francisco Tavares, é porque a situação para o atual gestor não é um mar de rosas.

NÃO ARRISCO NADA

Perguntaram ontem se eu achava se o Gladson Cameli se filiaria ou não no PSDB, depois de toda esta confusão que está gerando. Minha resposta: – de Gladson, só quem entende, é o próprio Gladson. Qualquer previsão que se fizer corre o risco de ir por águas abaixo.

SOBRE A ELEIÇÃO

Agora, sobre a eleição, não vejo como provável nenhuma mexida no atual cenário, que não seja das candidaturas dos partidos tradicionais mantidas: Socorro Neri (PSB), Minoru Kinpara (PSDB), Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), Roberto Duarte (MDB). Estão todas solidificadas.

FRASE MARCANTE

“O que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo”. Clarice Lispector.