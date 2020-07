RBTrans realiza vistoria em garagem de empresa de ônibus

A superintendente de Transportes e Trânsito do município de Rio Branco, Sawana Carvalho, e o diretor de transporte da RBTrans, Diego Parreira, realizaram na manhã de terça-feira,28, visita à garagem da empresa Viação Floresta. Por parte da empresa acompanharam: o gerente operacional, Marcos Costa; gerente de manutenção Paulo Rogério e também a gerente financeira, Érita da Silva.

Além de conhecer de perto o local, a visita teve como objetivo a averiguação da condição da frota de carros da empresa.

A superintendente da autarquia de trânsito municipal destacou que aproveitou a ocasião para conferir a manutenção dos ônibus que vão voltar a circular.

“Observei que vários carros estão sendo preparados para o retorno. Isso é necessário porque estavam parados e necessitam de manutenção para voltar a circular. Também estou vendo junto à empresa a possibilidade de nos atenderem com um ônibus articulado que abra as janelas. Devido à pandemia do coronavírus, é importante que as janelas estejam abertas para a circulação de ar”, relatou Sawana.

Carvalho disse ainda que irá visitar as demais empresas. “Essa foi a primeira empresa a ser visitada, irei em todas. Não estamos de braços cruzados, estamos cobrando das empresas que prestem o serviço à população, mas é preciso lembrar que ainda estamos vivendo uma pandemia. O retorno acontece de forma gradual, seguindo os apontamentos de nossas contagens de passageiros que são realizadas diariamente, aliadas às reclamações do usuário, assim conseguimos elaborar nossas ordens de serviços com as linhas e horários buscando atender as demandas de quem utiliza o sistema público de transporte. Por isso, as ordens de serviços estão sendo adequadas constantemente”, disse ela.

Sawana destacou que antes da pandemia a emissão das ordens de serviços eram feitas a cada 15 dias, atualmente está sendo diária.