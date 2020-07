Sena Madureira intensifica trabalhos de limpeza e zeladoria do município

O secretário da Semsur destaca o apoio do prefeito Mazinho Serafim (MDB) que vem dando suporte e condições necessárias para que as equipes possam desenvolver os trabalhos continuamente. “Agora no período do verão os nossos trabalhos vem aumentando. O excesso de poeira nas vias e laterais está sendo retirados através da capinagem de enxada. Logo em seguida fazemos a lavagem nos principais locais de acesso da cidade, evitando o máximo de poeira nas ruas”, explica Jeocundo Assis.

O trabalho da Semsur visa a questão de saúde pública. Mesmo com a pandemia causada pela covid-19, o secretário Jeocundo vem fazendo um esforço para que os trabalhos de limpeza na cidade continuem acontecendo. “Faça chuva ou faça sol, a gente vem mantendo os nossos calendários em dia buscando deixar a nossa cidade cada vez mais limpa. Nossa equipe começa bem cedo nas ruas e vai até altas horas da noite para cumprir com a agenda de limpeza nos bairros de nossa cidade. Sempre na quinta-feira já estamos com o calendário concluído”, enfatiza.

Além da coleta de lixo e entulhos, a pasta também realiza um trabalho diariamente de roçagem nas principais vias da cidade como avenidas, praças, portos e entre outros locais retirando o excesso de capim. A reposição e implantação de lâmpadas em vias públicas fazem parte da rotina da secretaria, garantindo ruas e vielas iluminadas com segurança para a população dos bairros. Recentemente, a equipe esteve trocando as lâmpadas da ponte metálica José Nogueira Sobrinho e realizando o trabalho pintura na fachada da ponte e nos meio-fio da cidade.

Com a pandemia da covid-19, as equipes de limpeza prestam um relevante trabalho de limpeza e higienização nos prédios públicos e unidades de saúde. Com a lavagem desses prédios garantindo um ambiente mais limpo para os servidores e usuários.