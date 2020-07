OCA de Xapuri mantém atendimentos durante a pandemia

Os serviços essenciais prestados na OCA de Xapuri continuam sendo ofertados mesmo durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. De acordo com levantamento realizado pela Central, nos primeiros 24 dias deste mês já foram realizados cerca de 640 atendimentos.

Todos os serviços precisam ser agendados previamente pelo número 3542-2272, das 7 às 12 horas, de segunda a sexta-feira. Estão sendo oferecidos serviços referentes aos atendimentos do Depasa, prefeitura, INSS, Corines, Secretaria da Fazenda, Junta Militar, Instituto de Identificação e do Núcleo de Atendimento ao Trabalhador.

A Central de Serviço Público (OCA Xapuri) é uma instituição estadual integrada à Diretoria de Organização em Centros de Atendimento, da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Acre.

“Desde o início da pandemia nos preocupamos em manter os serviços essenciais prestados aos cidadãos. Agora, a Seplag está na fase final de elaboração de um plano para retorno das atividades”, destacou o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

O decreto nº 5496 de 20 de março de 2020 prevê que o governo do Estado mantenha a prestação dos serviços essenciais e permite que o trabalho seja realizado pelos servidores em sistema de rodízio. Norma que está sendo obedecida pela OCA. Para continuar atendendo ao público, algumas medidas sanitárias precisaram ser tomadas, como o obrigatório distanciamento das cadeiras, a constante sanitização do ambiente e uso de máscara e álcool em gel.

Nesta terça-feira, o diretor de Pessoas da Secretaria de Planejamento e Gestão, Guilherme Duarte, esteve em Xapuri, para apresentar aos servidores a nova diretora de Organização em Centros de Atendimento, Francisca Brito. Durante o encontro, foram apresentados os novos fluxos e política de atendimento.

“O atendimento oferecido pelas centrais de atendimento é uma prioridade da gestão. A qualificação dos profissionais, organização e qualidade na prestação do serviço serão intensificadas. Hoje nos reunimos com a equipe da OCA Xapuri e já iniciamos esse processo, vamos nos preparar também para a retomada gradual dos serviços quando houver maior flexibilização para os atendimentos, com a máxima segurança tanto para os servidores, quanto para os usuários”, explicou Francisca Brito.