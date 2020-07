Expedição de engenheiros analisa portos do Brasil e passará pelo Acre

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) organiza para agosto a Expedição Logística 2020/21, que tem como objetivo analisar os portos do Brasil e sua relação direta e indireta com o desenvolvimento econômico e social do país, na geração de emprego, renda e divisas comerciais. A expedição passará pelo Acre.

A participação do Sistema Confea/Crea foi aprovada pelo Conselho de Comunicação e Marketing (CCM).

O projeto é uma versão temática da Expedição Safra, que vai analisar como a logística impacta o agronegócio. Segundo o coordenador da Expedição, Giovani Ferreira, o projeto será dividido em fases. Na primeira etapa, de agosto a outubro, será feito um diagnóstico da última década com análise de infraestrutura, tecnologia, economia, produção, exportação e privatização. Na segunda fase serão feitas análises e projeções para a próxima década. Na etapa seguinte, em que se espera que o isolamento social permita as viagens técnicas, no mês de novembro, a Expedição parte para pesquisa de campo, visitando os portos, hidrovias, ferrovias e rodovias.

Será feita também a abordagem multimodal das discussões, em especial a partir do agronegócio, o setor da economia com capilaridade única no Brasil e que garante o superávit da balança comercial do país.