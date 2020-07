Mara Rocha anuncia liberação de R$1,2 milhão em emendas do ex-deputado Major Rocha         

A deputada Mara Rocha anunciou nesta quinta-feira (23) o pagamento de mais de R1,2 milhão de emendas parlamentares do ex-deputado e atual vice-governador, Major Rocha.

As emendas atendem a Rio Branco, Manoel Urbano, Acrelândia e Plácido de Castro.

Para Manoel Urbano, a parlamentar tucana conseguiu a liberação de R$ 274 mil, de um total de R$ 350 mil para a construção de uma praça pública.

Em Plácido de Castro foi liberado R$ 240 mil de um total de R$ 1,2 milhão visando a pavimentação da Rua Caetés, na Vila Campinas.

Rio Branco recebeu R$ 720 mil para a compra de veículo e geradores que serão destinados aos produtores rurais do município.

Acrelândia recebeu R$ 37.939,58, de um total de R$ 189.697,94, para melhorias sanitárias em domicílios.

“Estou muito feliz em anunciar a liberação desses recursos que permitirão o início da execução de obras importantes para os municípios contemplados. Quando assumi o mandato me comprometi em trabalhar para liberar o pagamento dessas emendas em nome do Vice-governador e, agora, tenho a sensação de estar cumprindo meu dever com a população do Acre e com o ex-deputado Major Rocha”, afirmou Mara.

Major Rocha também demonstrou muita satisfação com o anúncio: “A Mara tem se revelado uma parlamentar muito comprometida com nosso Acre e sei que ela continuará a lutar para liberar todos os recursos que destinei durante meu mandato. Independentemente das cores partidárias, quem ganha com esses recursos é a população dos municípios”.