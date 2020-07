Fecomércio do Acre entrega cestas básicas em Pando, na Bolívia

A Federação do Comércio do Acre entregou 500 cestas básicas à famílias pobres de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia.

A cidade faz fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia.

Segundo o presidente da Fecomércio, Leandro Domingos, mais 500 cestas serão entregues ao departamento boliviano na próxima terça-feira, dia 28 de julho, totalizando 1000 sacolões nesta ação solidária.

A iniciativa tenta minimizar os impactos da pandemia da Covid-19 e a dificuldade na obtenção de recursos básicos pela população de Cobija.

“Esta ação, em específico, não foi feita pelo programa Mesa Brasil do Sesc, como foi o que ocorreu com as cestas básicas enviadas ao interior do Acre: desta vez, as aquisições dos mantimentos foram todas feitas pela Federação do Comércio”, explicou Domingos.

Leandro destacou, também, a importância da entidade no sentido de ajudar àqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. “Sabemos que o momento é difícil e, para minorar a dor das pessoas que estão sofrendo, estamos nos unindo. Não há fronteiras para a ajuda, a solidariedade: queremos passar o mais rapidamente pela crise e nos reerguer juntos”, finalizou.