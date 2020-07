Supermercado Pague Pouco lança aplicativo de compras on-line com entrega gratuita

A pandemia do coronavírus impactou a vida de muita gente, e a orientação é sair cada vez menos de casa. Pensando na comodidade dos seus clientes, a rede de supermercados Pague Pouco lança nesta quarta-feira, 22, o seu aplicativo de compras. A partir de agora, todos os produtos podem ser adquiridos com conforto e tranquilidade através da internet, e recebidos em qualquer localidade, sem enfrentar filas ou precisar se deslocar, e o melhor, com taxa gratuita.

O app do Pague Pouco vai disponibilizar todos os itens das lojas físicas. Para a realização das compras o processo é simples, basta baixar o aplicativo no celular, disponível para android e IOS, fazer um cadastro, e em seguida selecionar os produtos, para que sejam entregues no local desejado. Também é possível comprar diretamente através do computador acessando o site https://www.superpaguepouco.com.br/

O aplicativo é de simples manuseio, e além de toda comodidade, a ferramenta vai dispor de ofertas exclusivas para os clientes.