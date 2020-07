Corpo de Bombeiros Militar de Feijó resgata corpo de criança das águas do Rio Envira

Por volta das 14h30min, desta terça-feira (21), a guarnição de Bombeiros militares do 9° Batalhão, foi comunicada sobre o desaparecimento de uma criança de 2 anos, nas proximidades da estação de captação do DEPASA (BR 364, próximo à ponte).

Os bombeiros deslocaram rapidamente ao local e após uma breve investigação, começaram as buscas no Rio Envira, com o acionamento de militares da folga para reforçar o trabalho.

Após aproximadamente 40 minutos de busca, o corpo da criança foi encontrado e entregue no Hospital Geral de Feijó.