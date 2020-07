Volta às aulas presenciais será gradual e com reposição aos sábados e feriados             

As aulas presenciais devem realmente ser retomadas no começo de setembro no Acre. A maioria dos gestores escolares sinalizou para o retorno gradual, por série e etapas, considerando a quantidade de alunos por turma, em forma de alternância entre números pares e ímpares, semanalmente, além de optarem pela reposição das aulas nos sábados e feriados, bem como a prorrogação do calendário escolar para o próximo ano.

“É um processo de construção coletiva, em cima dessas escutas é que faremos os encaminhamentos, respeitando as sugestões dadas”, explicou a diretora de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, Denise dos Santos.

Antes do retorno, as equipes gestoras e as equipes dos núcleos de Educação nos municípios passarão por uma formação continuada em educação a distância (EaD), mas para retornar vai depender do posicionamento do governo em relação à cor da bandeira quanto ao risco da pandemia e também o aval de outros setores como a Secretaria de Saúde e os órgãos de controle.

O secretário de Educação do Acre, Mauro Cruz, agradeceu aos deputados e senadores que aprovaram o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica.

