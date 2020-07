Governo lança nesta segunda (20), nova iluminação do Parque Industrial de Rio Branco           

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli; o vice-governador, Major Rocha, e o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Abreu de Lima, anunciam às 15 horas nesta segunda-feira (20) a reforma, da iluminação e cercamento do Parque Industrial de Rio Branco.

O evento será realizado presencialmente na sede da nempresa Elenorte, localizada na Rua dos Moabitas, lote 11 – nº 470, Parque Industrial, Rio Branco, na BR 364, sentido Rio Branco-Porto Velho.

O cerimonial do Palácio Rio Branco adotou série de medidas sanitárias para esse evento, incluindo a medição da tempertura de todos que chegarem. As medidas seguem protocolo contra disseminação da Covid-19.

Além disso é proibido levar acompanhantes, porém, se estritamente necessário, apenas uma pessoa (de preferência que não seja do grupo de risco); é obrigatório o uso de máscara e álcool em gel.

Além disso, os assentos da solenidade estarão dispostos respeitando o distanciamento necessário. O cerimonial determina ainda que se chegue no local somente no horário marcado para evitar aglomerações.

A organização alerta que em caso de sintomas respiratórios (gripais) é recomendável que se permaneça em casa conforme orientações do Ministério da Saúde.