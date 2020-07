Em carta a deputados e senadores do Acre, secretário de Educação pede voto para manter o Fundeb             

O secretário de Educação do Acre, Mauro Sergio, emitiu um alerta público à bancada federal do Acre quanto à necessidade de aprovação da lei que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Há correntes que defendem o fim desse fundo, algo que, na opinião de educadores, seria o caos para a educação pública.

“A educação brasileira e acreana nos 22 municípios necessitam dos recursos desse fundo educacional. Sonhamos com uma educação de qualidade para todos os alunos acreanos e estamos empenhados com este grande propósito”, diz o secretário.

Leia:

Aos deputados Federais e Senadores do Estado do Acre,

Saudações!

Na próxima semana o Congresso Federal dará início a discussão e a aprovação do Projeto do Novo Fundeb. Como educador e secretário responsável pelas políticas educacionais em nosso Estado, partilho com os senhores (as) a nova proposta do Fundo de Investimento a Educação Brasileira tão debatida por todos nós e conduzida com maestria pela Deputada Federal Dorinha (DEM).

Peço-lhes ainda apoio a este novo Projeto. A Educação Brasileira e Acreana (22 municípios) necessitam dos recursos desse Fundo Educacional. Sonhamos com uma Educação de Qualidade para todos os alunos acreanos e estamos empenhados com este grande propósito. Por isso, em nome dos alunos e dos profissionais em educação das redes estadual e municipais de ensino rogamos aos (as) senhores (as) que aprovem esta nova proposta que tornará o Fundeb permanente e trará mais investimento para a Educação Acreana nos próximos anos. Contamos com a sensibilidade e compreensão desta honrada bancada que tão bem representa o nosso Estado!

Atenciosamente,

Professor Mauro Sergio da Cruz

Secretário Estadual de Educação, Cultura e Esportes