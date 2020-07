Ex-deputado Moisés Diniz é nomeado como secretário de educação adjunto

O ex-deputado estadual por três mandatos, ex-deputado federal pelo PCdoB, e ex-secretário de educação de Rio Branco, Moisés Diniz, que se filiou ao Progressistas em abril deste ano, foi nomeado nesta segunda-feira, 6, como o novo secretário adjunto de educação, cultura e desporto do governo acreano.

Professor e servidor de carreira do estado, em maio, Diniz foi realocado para atuar na coordenação política do governo. Agora, como secretário adjunto, vai ocupar o cargo mais importante após o de secretário e vai ser o responsável por todas as assinaturas de contratos realizados pela SEE.

Moisés assume a função que era ocupada por Francisco Márcio Alves do Amor Divino, que teve sua exoneração a pedido, publicada no Diário Oficial desta segunda.