Iapen convoca aprovados em processo seletivo para entrega de documentos

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgaram nesta quarta-feira, 1º, o edital de convocação para a entrega de documentos da investigação criminal e social dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado. Serão contratados profissionais dos níveis médio e superior para atuar na Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Estão sendo ofertadas vagas para os seguintes cargos: técnico em enfermagem, microscopista, auxiliar de Farmácia e de Saúde Bucal, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico e nutricionista.

A Ficha de Investigação Criminal (FIC) estará disponível a partir das 10 horas do dia 1º de julho no endereço eletrônico www.ibade.org.br, e será de responsabilidade do candidato a correta impressão e preenchimento. Tanto a ficha quanto os demais documentos pessoais devem ser entregues em dia e horário agendados. A lista com a data, a hora e nomes dos aprovados está publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado.

Os candidatos deverão entregar a documentação no Núcleo de Atenção ao Servidor Penitenciário (Nasp) no Polo Moveleiro localizado na Rua das Acácias, nº 1212, bairro Distrito Industrial em Rio Branco.

Os candidatos poderão obter informações referentes ao processo seletivo junto ao Instituto de Administração Penitenciaria do Acre no telefone (68) 3223-2257 ou (68) 3223-9833, das 8h às 12h e também na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do endereço eletrônico: [email protected]