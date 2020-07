Comandante-geral da Polícia Militar concede medalha ao presidente do Acreprevidência

Como uma forma de reconhecimento aos trabalhos prestados em prol da Polícia Militar do Acre (PMAC), o comandante-geral da corporação, Coronel Ulysses Araújo, realizou, na manhã desta quarta-feira, 1º de julho, a entrega da medalha do mérito Plácido de Castro, uma das mais elevadas comendas da instituição, ao presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), Francisco Alves de Assis Filho. A solenidade ocorreu no gabinete do comando.