Sesacre confirma mais 325 pessoas infectadas por Covid-19 nesta quinta-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa, no boletim desta quinta-feira, 18, mais 325 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Desse modo, o número de casos positivos para a doença subiu de 10.339 para 10.664 em todo o estado.

Até o momento, o Acre tem 24.884 notificações de infecção por coronavírus, sendo 13.935 descartadas. 5.762 pessoas já receberam alta da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo e 285 amostras seguem aguardando análise laboratorial. 185 pessoas encontram-se hospitalizadas.

A Sesacre também registrou nesta quinta-feira mais 6 óbitos por Covid-19: 5 do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades entre 35 e 75 anos. Eles eram residentes dos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Plácido de Castro. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 281 para 287.

A mulher é:

E. P. A. R., de 46 anos. Ela deu entrada no dia 12 de junho, no Into e veio a óbito nesta quarta-feira, 17. Ela era moradora de Plácido de Castro.

Os homens são:

O primeiro caso é F. P. S., de 75 anos. Ele deu entrada no dia 15 de junho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito no mesmo dia. Era morador de Cruzeiro do Sul.

O segundo caso é de J. H. R. B., de 48 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, ele deu entrada no dia 13 de junho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito na última terça-feira, 16.

O terceiro caso é de J. A. S. D., de 35 anos. Ele deu entrada no dia 1º de junho no Into e veio a falecer nesta quarta-feira, 17. Ele era morador de Rio Branco.

F. L. S., de 71 anos é a quarta vítima da doença em Rio Branco. Ele deu entrada no dia 5 deste mês no Pronto-Socorro e veio a falecer nesta quarta-feira, 17.

O quinto e último óbito entre os homens é de P. R. O., de 59 anos. Ele deu entrada no dia 8 de junho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta quarta-feira, 17. Ele era morador de Cruzeiro do Sul.

Confira o boletim na íntegra: