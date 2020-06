Servidores realizam homenagens aos profissionais da saúde falecidos por Covid-19

Foi com muita tristeza e emoção que servidores do pronto-socorro de Rio Branco realizaram na tarde desta quarta-feira, 10, uma homenagem ao enfermeiro Eudes Pinheiro, vítima da Covid-19, que faleceu nesta manhã na unidade de saúde.

Eudes tinha mais de 20 anos de serviços prestados à saúde pública do Acre. Muitos colegas de trabalho estavam desolados com a perda do profissional que era conhecido pela sua dedicação.

A homenagem também lembrou o falecimento dos técnicos em enfermagem Cláudio Araújo e Miriam Montefusco, que morreram nos últimos dias vítima da pandemia.

Os profissionais em saúde cantaram louvores e seguraram uma faixa com a frase: “O coração do Huerb sangra a perda, descansem em paz”.

“Vai ser difícil superar essa perda. O Eudes era o tipo de profissional que quando tava na equipe a gente sabia que ia conseguir salvar vidas. O nosso sentimento é de muita tristeza, de muita dor pela perda de um companheiro tão querido”, afirma Adailton Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac).