Policia Civil prende liderança de facção criminosa em Rio Branco

Uma operação da Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Núcleo Especial de Capturas (NECAP), resultou na prisão de uma das lideranças da organização criminosa Comando Vermelho (CV), nas regiões do bairro Tucumã, Jardim Primavera e bairro da Paz, Jorge Frankland Lima da Silva, de 43 anos, mais conhecido no mundo do crime por “Pirulito” e “Idealista”. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (10), no bairro da Paz, próximo à faculdade Unimeta, em Rio Branco.

De acordo com o delegado Leonardo Santa Bárbara, coordenador da DCORE, o líder da facção já estava sendo investigado pelo crime de associação criminosa, e na manhã desta quarta-feira, cerca de 20 agentes da Polícia Civil cumpriram o mandado de prisão. Além desse crime, Jorge Frankland é também acusado de ordenar e mandar seus subordinados executarem vários roubos na capital, entre eles, o de veículos.

Os policiais civis chegaram até o bairro Tucumã para cumprir o mandado de prisão do traficante, que estava em um comércio, o faccionário ao perceber a aproximação da polícia, ainda tentou fugir entrando em uma área mata, próximo ao pinicão (área conhecida na região), mas os policiais já haviam fechado o cerco e ‘pirulito’ foi preso quando tentava sair da mata próximo à faculdade Unimeta.

Ainda segundo o delegado, Jorge era um dos procurados e estava foragido desde a última operação Sinapse, deflagrada no dia 22 de janeiro de 2020, que teve como objetivo desarticular células de organização criminosa.

‘Pirulito’ será encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde.