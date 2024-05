Homem ameaça repórter, é preso, se arrepende e faz declaração de amor

Homem faz as pazes com o repórter após dizer que o enviaria "para o buraco" Foto: Reprodução

Homem faz as pazes com o repórter após dizer que o enviaria "para o buraco" Foto: Reprodução

Já ouviram falar do Edomilson Martins? Pois ele é famoso no Ceará. Usa o slogan ‘o repórter indomável’. Trabalha para o portal Jijoca Jeri Online.

No fim de abril, o jornalista protagonizou um episódio bizarro que ilustra bem a cobertura policial no interior do Brasil.

Ele acompanhou agentes da PM em uma averiguação de perturbação do sossego por som alto. O homem denunciado por vizinhos não gostou de ser filmado.

“Se tu publicar isso aí, vai ver”, disse o cidadão. “Se tu publicar, vai pro buraco.” Sentindo-se ameaçado, Edomilson solicitou aos policiais que o prendessem em flagrante por ameaça.

Assumidamente alcoolizado, o rapaz foi algemado e colocado na ‘gaiola’ da viatura, porém, o desfecho da matéria lembra um esquete de humor popularesco.

O homem entrou em acordo com o jornalista. “Eu lhe peço perdão”, propôs. Na sequência, encostou a cabeça no ombro do repórter.

Questionado sobre a intimidação, ele disse ter sido “um momento de loucura”. “Nunca faria isso com você, que é o repórter da nossa cidade.”

Na sequência, surpreendeu ao lançar uma declaração. “Eu te amo”, afirmou, com voz melosa. “Você me ama?”, quis confirmar o repórter. “Te amo”, respondeu o homem. “Tudo bem, vou pedir aos policiais para tirar as suas algemas.”

O amor venceu. O indivíduo se livrou da prisão e o ‘indomável’ garantiu uma matéria com potencial de audiência. A coluna decidiu destacar essa ‘pérola’ como exemplo do jornalismo policial regional.

Veja: