A Caixa Econômica Federal abre neste sábado (6) três agências em Rio Branco e para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. O horário de atendimento será das 8h às 12h.

Neste sábado, a Caixa libera as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio depositada em poupanças sociais digitais do banco

As liberações começaram dia 30 e seguem um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador.