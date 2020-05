PM e Amigos Solidários distribuem cestas básicas a famílias carentes

Uma campanha de arrecadação de alimentos está fazendo a diferença na vida de muitas famílias acreanas, que passam dificuldades durante a pandemia da Covid 19. Iniciada pelo cabo Derineudo Souza, por meio do projeto Amigos Solidários, a campanha Delivery Solidário logo obteve o apoio da Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Militar do Acre (CPCom/PMAC) e se transformou em Operação Solidária. Juntas, as instituições já arrecadaram e distribuíram 1.305 cestas básicas.

Em Rio branco, a ação já alcançou várias famílias nos bairros Caladinho, Montanhês, Cidade do Povo, Hélio Melo (Sapolândia), Mocinha Magalhães, Adalberto Sena, Aroeira, Ilson Ribeiro, Jequitibá, entre outros. Os resultados positivos da mobilização também possibilitaram a entrega dos alimentos nos municípios de Xapuri, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Manoel Urbano e Assis Brasil.

O tenente-coronel Denilson Lopes, coordenador da CPCom, conta que parte das ações dos projetos sociais de ambas as instituições teve que ser suspensa devido à pandemia, então, resolveram unir forças e direcioná-las para a arrecadação de alimentos. “Inicialmente, atendemos apenas os familiares das crianças que participavam dos projetos. Devido à boa repercussão, passamos a atender pessoas de todos os bairros e chegamos até aos municípios. O projeto vai se manter até o final da pandemia”, disse o oficial.

Além do apoio de centenas de voluntários, o projeto tem conta com a parcerias de instituições locais e nacionais, dentre elas o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, DJ Alok, empresa de produtos alimentícios Três Corações, Sorveteria Zero Grau e Tapiri Caça e Pesca.

Quem se interessar pelo projeto, quiser saber mais informações e/ou fazer doações, pode entrar em contato com o cabo Derineudo, pelo telefone (68) 99963-1368.