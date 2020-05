Kimpara diz que PSDB deve ajudar Gladson

O pré-candidato do PSDB à prefeitura de Rio Branco, ex-reitor da UFAC, Minoru Kimpara, declarou que o partido deve ajudar o governador Gladson Cameli (Progressista) nesse momento difícil que o estado está passando. Para o tucano, a situação é muito grave, principalmente por conta da pandemia da Covid-19. Na sua opinião, o momento não é propício para se debater política, mas de somar esforços para que vidas sejam salvas. Segundo ele, se existirem arestas entre o governador e seu vice, major Rocha, devem ser aparadas através do bom diálogo e do entendimento. Minoro compreende que em se tratando de política nenhuma porta deve ser fechada. É contra o radicalismo e a polarização que vem ocorrendo no Brasil. Minoru foi o entrevistado do Boa Conversa, entrevista a ser publicada no domingo.

“O Brasil está à beira do comunismo”; (Frase estúpida nas redes sociais)

. Faltou espírito público aos assessores políticos que foram a uma das unidades da Secretaria de Educação Municipal para “investigar” a qualidade da merenda que supostamente estava vencida.

. Tivessem procurado a prefeitura para irem juntos ao local teria uma melhor repercussão!

. Muita gente em Brasília, STF e a Rede Globo estão provando do veneno destilado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT.

. Como diz o jornalista, professor e amigo Józimo de Souza:

. “Acho é pouco”!

. Governo do estado, prefeituras de Rio Branco e Xapuri já apresentaram os portais de transparência dos recursos para o combate a Covid-19.

. E as demais, o que esperam para publicar os gastos?

. O MPF, MPE, PF e TCE querem saber para onde está indo o dinheiro, como está sendo torrado?

. Assusta muito saber que em alguns estados e municípios gestores públicos estão literalmente roubando dinheiro enquanto pessoas morrem.

. Na China seriam fuzilados…

. Na China, corrupto, corrupto, ladrão e preguiçoso não se criam!

. O Supremo Tribunal Federal (STF) não é um “órgão público” isolado.

. Brigar com o STF é arrumar confusão com a Justiça em todos os estados!

. Federal, estadual, com a PF e demais instituições vinculadas ao poder judiciário.

. O Bolsonaro é meio despirocado da cabeça, mas muita gente que o critica se serviu de recursos públicos ilicitamente por vários anos.

. Esta é a razão da solidez de sua base que oscila entre 37% e 40%…

. O mais se escuta na hora que o pau quebra é:

. “Mas ele não é corrupto, não é ladrão como a esquerda foi quando esteve no poder”!

. É vero que muita gente se esbaldou em corrupção no governo do PT por conta da coalizão política para a manutenção do poder central.

. A questão é que o sistema continua o mesmo…

. Agora é a vez do velho, corrupto e escroto “Centrão” colocar Bolsonaro, os generais e o professor Olavo de Carvalho no bolso.

. Cadê a reforma política, o fim da reeleição?

. Bom dia!