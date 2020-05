Astério Moreira também estréia no Acreagora com coluna diária

Políticos chafurdam na lama enquanto pessoa morrem

Nem mesmo a pandemia da Covid-19 com quase 500 mil infectados e mais de vinte mil mortos (no Acre mais de cem) está conseguindo unir os políticos em torno de um objetivo comum. Brasília e Rio de Janeiro se tornaram o centro do tumor cancerígeno da corrupção com suas raízes malignas e nefastas se espraiando para estados e municípios.

A metástase da corrupção tomou conta do Brasil. Somos vistos lá fora como um país de quinta categoria. De candidatos a déspotas, a tiranos. Uma nação de corruptos e corruptores. Uma sociedade apodrecida como um pulmão dominado pelo coronavírus. Como bem disse o profeta Isaías: “Uma nação apodrecida dos pés à cabeça, nela não há coisa sã, são chagas, feridas não amolecidas com o óleo”.

Que lástima!

A água está toldada, suja. Algumas religiões que poderiam nos salvar com seu ordenamento moral e sua espiritualidade estão no mesmo lamaçal da politicagem, da ganância. Entranhados no poder em nome de um deus babilônico. Tudo pelo vil metal. Tudo pela face de César. Muitos políticos se tornaram gângsteres da política ancorados em um sistema político eleitoral deformado. Na verdade, sem forma nenhuma.

Ao ver proliferar tanta corrupção, violência contra mulheres e crianças, injustiças, desemprego e fome há de se perguntar: Onde está Deus? Onde está a terra do avivamento moral? Do avivamento espiritual? Deus não era brasileiro???

Nos dias de Péricles, na era clássica de Atenas, foi dito: “Não são os deuses que destroem as vossas cidades como castigo, mas são vocês mesmos; homens corruptos, ambiciosos, cobiçosos e mesquinhos”.

Parasitas do poder. Se lambuzam na soberba com seus altos salários enquanto os pobres padecem. Quem está destruindo o Brasil e sua pujante economia não é nenhum castigo, nenhuma praga apocalíptica de Deus, muito menos a Covid-19 e sim homens corruptos que formam a elite dominante dos poderes da república. Uma casta de calhordas, canalhas e ladrões.

A Polícia Federal abriu a tampa do esgoto no DF e na cidade maravilhosa, na bela terra dos Tamoios. Como um vulcão suas larvas e gases fétidos se espalham pelo mundo todo. Nesse ambiente ante republicano putrefato, a direita, centro e esquerda fazem parte do mesmo mapa genético da corrupção. O povo sofrendo, os mais pobres morrendo…até quando?! Essa é a angústia de todos os que sofrem. Até quando, Senhor???