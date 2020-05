TJAC hasteia bandeira a meio mastro em memória das vítimas do Covid-19

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) amanheceu nesta quarta-feira, 27, com as bandeiras a meio mastro em memória das vítimas da Covid-19. O Estado já ultrapassou o número de cem mortes pela doença.

O decreto de luto oficial de três dias foi anunciado pelo Governo do Estado na noite de ontem, 26, tendo como medida, que as bandeiras fossem hasteadas em todas as repartições públicas a meio mastro.

O Poder Judiciário Acreano, desde o início do surto do vírus no Acre, tem ajudado nas medidas preventivas recomendadas pelas autoridades de Saúde, e também colaborado com a destinação dos fundos das penas pecuniárias para projetos voltados a precaução à doença.