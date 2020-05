Gladson convida MPAC para vistoriar obras do INTO e do Hospital de Campanha

Acompanhados do governador Gladson Cameli, membros do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) vistoriam nesta terça-feira, 26, o andamento das obras da segunda etapa do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) e do Hospital de Campanha de Rio Branco.

A visita técnica contou com a presença da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane; dos promotores Gláucio Oshiro, Myrna Mendoza, Patrícia Paula dos Santos e Vanessa Muniz; do secretário de Saúde, Alysson Bestene; e da secretária-adjunta de Saúde, Paula Mariano.

O complexo hospitalar tornou-se referência no tratamento de pacientes com Covid-19 em estado grave. Isso só foi possível graças a uma gigantesca força-tarefa do Governo do Estado do Acre para concluir a primeira etapa da unidade e entregar 23 novos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e outros 43 leitos aptos a serem transformados em UTI.

Na oportunidade, a procuradora-geral e os promotores de Justiça puderam acompanhar o 16º dia de obras do Hospital de Campanha. Quando estiver pronta, no próximo dia 10 de junho, a estrutura disponibilizará mais 100 leitos de enfermaria. Outro local visitado foi futuro centro cirúrgico do Into, o maior e mais moderno do estado.

“O cronograma está sendo rigorosamente obedecido. Atualmente, estamos focando na finalização da parte elétrica e já demos início a implantação do forro do Hospital de Campanha”, explicou o secretário de Infraestrutura, Ítalo César.

Transparência é um dos pilares do governo Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli foi enfático ao dizer que a transparência é um dos pilares de sua gestão. O chefe do Executivo acreano agradeceu ainda aos representantes do MPAC por terem aceito o convite de conhecer a estrutura e acompanhar a evolução das obras no Into e Hospital de Campanha.

“O governo tem a obrigação de facilitar o trabalho dos órgãos fiscalizadores e é isso que estamos fazendo desde o primeiro dia da nossa gestão. Aqui tem dinheiro público e eu sou totalmente a favor da transparência e da prestação de contas de tudo que está sendo investido no Into e Hospital de Campanha. O Ministério Público tem sido um grande parceiro do Estado nos orientando a fazer tudo da maneira correta e gostaria de deixar o meu agradecimento”, enfatizou.

A procuradora-geral do Ministério Público elogiou a postura do governador Gladson Cameli em apresentar de maneira transparente os investimentos na área de Saúde durante à pandemia do coronavírus. Kátia Rejane demonstrou sua surpresa com a rapidez na construção do Hospital de Campanha e ressaltou a importância na rapidez das ações para salvar vidas.

“O governador Gladson Cameli nos convidou para fazer o acompanhamento das obras e foi uma surpresa ver essa construção [Hospital de Campanha] erguida em tão pouco e que será permanente. O mais importante é que está sendo célere, porque nos preocupa muito a evolução do quadro de infectados e a possibilidade da falta de espaço para o recebimento de pacientes. Estamos na expectativa que esta obra seja entregue na data prevista e dizer que estamos juntos com o governo nas orientações e recomendações. O momento pede a união de esforços das instituições e dos poderes”, ressaltou.