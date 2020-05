Edvaldo Magalhães diz que Marcos Cavalcante dava beijo no “Jorge e Cheiro no Tião Viana”

Edvaldo Magalhães (PCdoB), na sessão virtual desta, quarta-feira (27), usou sua fala para rebater críticas do deputado Marcos Cavalcante (PTB), que fez referência pejorativa ao período de governança do PT [Frente Popular] Acre enquanto discorria sobre a situação dos servidores da saúde.

Magalhães refrescou a memória do parlamentar e destacou que seu irmão, Kieffer Cavalcante (Progressistas), foi vice-prefeito da gestão do ex-prefeito Juarez Leitão, do PT. “Dos vinte e tanto anos mais da metade o senhor estava no mesmo palaque. Seu irmão foi vice-prefeito de Juarez Leitão em Feijó”, disse.

O deputado comunista tirou risada dos colegas quando finalizou, “Vossa excelência dava um beijo no governador Jorge Viana e um cheiro no Tião Viana quando eles iam a Feijó“.