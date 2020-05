Forneck propõe que Prefeitura compre máscaras de costureiras locais

O líder do PT na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Rodrigo Forneck, sugeriu na sessão online desta terça-feira, 26, que a Prefeitura abra um edital para a contratação de pessoas físicas, que confeccionam máscaras de tecido.

As máscaras devem ser destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica da capital, que não podem pagar pelo produto. O uso do equipamento de proteção é obrigatório no Acre.

Além disso, a medida também injeta dinheiro na economia local, tendo em vista que a contratação seria direcionada ao pequeno empreendedor.

“As pessoas mais pobres não conseguem fazer o uso da máscara. De modo que, se a gente destinar um edital para contratar pessoas físicas com habilidade de corte e costura, as máscaras serão destinadas às famílias de baixa renda e ainda haverá um auxílio econômico para quem está precisando de renda, com a contratação do serviço”, destacou Forneck.

A indicação foi elogiada e apoiada pelos vereadores Artêmio Costa e Lene Petecão. Rodrigo se inspirou no exemplo do governo do Maranhão, que adotou a medida como estratégia de combate a pandemia do Covid-19.