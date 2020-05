Frente fria chega com temperatura minima de 14 graus em Rio Branco

Mais uma frente fria chega ao Acre neste final de semana, deixando a temperatura amena em todo o estado, tanto neste sábado, 23, quanto no domingo, 24.

O Boletim do Tempo da Sala de Situação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), informa que para este sábado o tempo fecha ao longo do dia e a previsão é de céu variando de nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas, que poderão ocorrer a qualquer hora do dia.

A equipe da Sala de Situação realiza o monitoramento por meio da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). De acordo com o boletim, neste domingo, 24, a friagem permanecerá em todo o Acre. A previsão para todas as regiões acreanas, inclusive a capital Rio Branco é de um dia com pouco sol.

Neste sábado, a menor temperatura vai ser de 21. Já no domingo, o mínima vai ser de 16 e a máxima só chega a 27.