Acidente entre carro e moto deixa condutor gravemente ferido

Um acidente na tarde deste sábado, 23, que aconteceu na Estrada da Sobral, no bairro Boa União, em Rio Branco, deixou o motociclista Fábio Gomes de Melo, de 23 anos, gravemente ferido.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Fábio trafegava em sua motocicleta no sentido bairro-centro quando colidiu frontalmente com o condutor do veículo que trafegava no sentido oposto. Com o impacto Fábio foi arremessado e já caiu desmaiado, a moto partiu ao meio e o carro colidiu em um poste de energia.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o motociclista ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais do Batalhão de Trânsito (BPTRANS) estiveram no local, isolaram a área para o trabalho do Perito e ajudou no tráfego de veículos. A moto e o carro foram removidos e encaminhados ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).