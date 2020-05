Prefeitura implanta blitz sanitárias em Cruzeiro do Sul

Pensando em conscientizar e endurecer as ações de enfrentamento da Covid-19, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou blitz sanitárias na cidade. A iniciativa ocorre em parceria com a Polícia Militar e o Ministério Público.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Juliana Pereira, a previsão no aumento de casos de coronavírus é preocupante.

“Essa é uma fase mais rigorosa. Identificamos que são necessárias ações no Centro de Cruzeiro do Sul. Mesmo com o decreto e medidas provisórias, a população ainda estava descumprindo as regras”.

Quem for pego descumprindo o decreto está sujeito a multa de até um salário mínimo. Inclusive, algumas pessoas já foram autuadas.

“As blitz ocorrem aleatoriamente de horário e local. É uma estratégia da Polícia Militar para não fixar em um ponto. Já identificamos pessoas descumprindo o uso obrigatório da máscara, pessoas contaminadas e circulando nas ruas, pessoas circulando sem trabalhar em serviços essenciais”.