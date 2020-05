Idaf mantém ações essenciais durante período de quarentena

Neste mês de maio, em razão do planejamento do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA 2017-2026), que visa à ampliação de zonas livres de febre aftosa sem vacinação em todo o Brasil, o Acre não está vacinando contra a febre aftosa. Porém, todos os produtores do estado estão obrigados a fazer a declaração dos seus rebanhos (bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos e aves).

Até o próximo dia 15 de junho, os rebanhos de todas as espécies deverão ser declarados ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf). Para o atendimento aos produtores, as unidades veterinárias locais do órgão nos municípios estão funcionando, excepcionalmente, das 7h às 13h, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Com as medidas estipuladas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) para prevenção e controle da Covid-19, o Idaf vem disponibilizando formas mais rápidas e que não causem aglomerações nas unidades.

Assim, a declaração de rebanhos poderá ser realizada por meio do endereço eletrônico gta.ac.gov.br, na modalidade Produtor online. O produtor também poderá entrar em contato com o Idaf para obter esclarecimentos. A lista com os telefones e e-mails das unidades estão no site do órgão no endereço http://idaf.acre.gov.br/.

Vacinação contra brucelose

A atividade, no entanto, é apenas uma das ações que o Instituto de Defesa realiza nesse período de pandemia do novo coronavírus. Desde o começo de abril, está sendo realizada a primeira etapa da campanha anual de vacinação contra a brucelose, doença que provoca queda na produção de leite, menor ganho de peso dos animais e abortos.

Até o próximo dia 30 de junho, deverão ser vacinadas todas as bezerras com idade de 3 a 8 meses com a vacina B19, e a declaração ao Idaf deverá ser feita até o dia 10 de julho.

O Idaf reforça que apenas as fêmeas deverão ser vacinadas. A veterinária Ane Gabrielle, chefe da unidade do Idaf em Xapuri, orienta que o produtor rural que ainda não vacinou deve procurar um veterinário ou agente vacinador devidamente credenciado para a fazer a vacinação, assim como adquirir a vacina em casa agropecuária igualmente habilitada mediante apresentação do receituário, emitido por médico veterinário cadastrado no Idaf.

“As bezerras imunizadas com a vacina B19 devem ser marcadas no lado esquerdo da face com o número zero, que é referente ao algarismo final do ano da vacinação (2020). A declaração da vacina poderá ser feita até o dia 10 de julho, mas orientamos que seja feita o mais rapidamente possível. Tanto a vacinação contra brucelose quanto a declaração ao Idaf são obrigatórias”, explica.

Serviço essencial

Por ser considerado serviço essencial, o Idaf está funcionando mesmo durante a pandemia. Para manter os atendimentos indispensáveis para a produção e o fluxo de alimentos de origem animal e vegetal, como a Emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal), Inspeção e Fiscalização, os servidores do órgão têm obedecido a todas as medidas preventivas constantes do decreto governamental de enfrentamento ao novo coronavírus no estado.

O médico veterinário Jessé Monteiro, diretor-técnico do Idaf, também destaca a importância que o trabalho do Instituto de Defesa acreano vem tendo durante o período crítico que o Acre passa por conta da pandemia de Covid-19. Para ele, a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais é imprescindível por garantir a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal que chegam aos supermercados e à mesa dos consumidores acreanos.

“Nós, do Idaf, continuamos firmes com o intuito de manter em dia as nossas atribuições, cumprindo rigorosamente as determinações do governo para que, durante esse momento difícil que passamos com a pandemia de Covid-19, consigamos garantir a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores e também a sanidade de nossos animais e vegetais”.

A direção do Idaf lembra aos produtores e ao público em geral, que durante o atendimento nas Unidades de Defesa em todo o estado, as determinações do Decreto Governamental que trata das medidas preventivas contra a Covid-19, como o uso de máscaras, lavagem das mãos e manutenção da distância mínima de 2 metros, entre outras, serão exigida pelos servidores.

Assessoria