Deputado Jenilson afirma que PL de criação do IGESAC não ira salvar os servidores do Pró-Saúde

Durante sessão virtual desta quarta-feira (13), o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Jenilson Leite (PSB), voltou a tecer críticas ao projeto de lei de autoria do governo do Estado que cria o Instituto de Gestão em Saúde do Acre (Igesac). Segundo o parlamentar, o artigo 24 do PL que terceiriza a saúde permite que o Instituto de Gestão de Saúde do Acre “quarteirize” o sistema.

“Os deputados governistas insistem em afirmar que esse PL não terceiriza a Saúde, e lendo novamente a proposta eu percebi que, em parte, eles têm razão. O projeto na verdade quarteiriza a saúde, isso é o que prevê o artigo 24 da matéria. Esse instituto será uma espécie de guarda-chuvas, será prejudicial demais aos servidores efetivos”, enfatizou.

Ainda de acordo com o oposicionista, o projeto não salva os servidores do Pró-Saúde como afirma o governo do Estado. “Não tem nada no PL que diga que vai salvar os servidores do Pró-Saúde, esse grupo está desamparado sob vários aspectos com o advento do Igesac. Além de não amparar esses trabalhadores, ele ainda prejudica os efetivos e quarteiriza o sistema”, alertou.

Jenilson Leite seguiu afirmando que esse não é o momento para discutir a proposta. “Estamos em maio, mês difícil da pandemia, as unidades de saúde estão saturadas, os servidores pedindo socorro devido à sobrecarga de trabalho e o governador está querendo apagar fogo com gasolina, é isso mesmo? Discutir um projeto desse em meio à pandemia? Isso não é justo com os trabalhadores que estão na linha de frente da Covid-19. Os servidores da saúde merecem ganhos e não perdas”, afirmou.

No grande expediente, o deputado apresentou uma indicação pedindo que a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) encaminhe à Prefeitura do Jordão, Teste Rápido para Covid-19, para atender as necessidades do município no combate à Pandemia. A proposição, segundo Jenilson Leite, tem por objetivo somar esforços para fazer frente à escalada do número de casos de infecção pelo Novo Coronavírus no Estado do Acre, adotando medidas de prevenção. “Essa é uma medida de grande importância, para que não superlote a Upa Via Verde da Capital”, justificou.

Com o objetivo de somar esforços para fazer frente à escalada do número de casos de infecção pelo Novo Coronavírus no Estado, Leite também solicitou da Sesacre a criação de um centro de suporte avançado na Regional Purus e na Regional Tarauacá-Envira.