NÃO havendo nenhum ponto fora da curva no decorrer da campanha, a disputa ficará polarizada até o dia da votação entre os candidatos Rodrigo Damasceno (PP) e a prefeita Néia (PDT), na disputa pela prefeitura de Tarauacá. Rodrigo, que já foi prefeito do município apareceu bem em todas as simulações registradas, seguido da prefeita Néia (PDT). Rodrigo é apoiado por um bloco de partidos de esquerda, fortes naquele município; e a mística Néia (PDT) disputará a prefeitura no mandato e dizendo que teve uma revelação de profetas e de Jesus Cristo de que será reeleita; e por conta disso, já mandou fazer o vestido da posse. É uma eleição onde o misticismo e o profano se encontram. É uma disputa interessante.

JOGO ARRISCADO

O PSB ainda não se manifestou, oficialmente, se terá candidato próprio a prefeito da capital e quem será. Pode estar entrando num jogo arriscado de seu nome para a PMRB, obter uma votação pífia. Ou não. As urnas dirão.

QUEIMA ALIANÇA

O desfecho certo, se permanecer o rompimento, será o de quebra de qualquer possibilidade do ex-deputado Jenilson Lopes (PSB) ter o apoio do MDB em 2026 para o governo, se Marcus Alexandre vencer a eleição.

DIREITO LEGÍTIMO

UMA coisa é certa: a direção do PSB não poderá ser criticada se resolver lançar candidato próprio para a PMRB. O partido que quer crescer, disputa todas as eleições majoritárias.

PARA BATER O MARTELO

MDB-PSD-PRD-PCdoB-PT-PV-REDE-PSOL, que integram a aliança que apoia a candidatura de Marcus Alexandre (MDB) se reúnem na próxima sexta-feira para debater sobre o nome que será lançado como vice.

ANÚNCIO NO SÁBADO

JÁ no sábado, Marcus Alexandre (MDB) dirá em coletiva o nome que sair dos aliados para ser o vice da sua chapa. E a campanha dá a largada, porque abre a data para as convenções municipais, que se estenderão até 5 de agosto.

MANTENDO A PALAVRA

ATÉ O MOMENTO o governador Gladson Cameli vem mantendo a palavra de não envolver a máquina estadual na campanha para a PMRB. Preservar o CPF, é o mais importante.

QUAL DAS DUAS VALE?

NA inauguração do Parque Chico Mendes, o prefeito Tião Bocalom encheu de elogios a figura do líder seringueiro, o colocando como ícone na defesa da ecologia. Chico era contra a devastação da amazônia. Virando o disco, o prefeito Bocalom fez semana passada um veemente discurso contra a manutenção da floresta (Ou seja, pela devastação), como forma de progresso. Em qual dos dois Boca acreditar: no ecologista ou no devastador?

APARTADOS NA POLÍTICA

A MÁRCIA BITTAR e o senador Márcio Bittar (UB), que já estão separados no casamento, fizeram agora o rompimento político. Márcia saiu do PL (comandado pelo ex-marido) e se filiou ao PODEMOS.

SEM ALIADOS

O NOVO, partido do deputado Emerson Jarude, tudo indica que disputará a prefeitura da capital sem aliados, com chapa majoritária puro-sangue.Quer ser o diferente na eleição, para contrapor as velhas práticas.

LAMBENDO AS FERIDAS

QUEM se encontra até o momento recuado e apenas cumprindo as pautas do mandato, é o senador Alan Rick (UB). Ainda lambe as feridas do tombo que levou na composição para a chapa do prefeito Bocalom, que o deixou fora da foto de 2026.

PRAZO FATAL

O EX-PREFEITO de Tarauacá, Vando Torquato (PSD), tem até o dia 5 de agosto – último dia para as convenções municipais – para regularizar a sua situação jurídica e ser candidato a prefeito do município.

OUTRA MULHER

ESSA eleição vai bater o recorde de candidatas mulheres disputando vagas de vereadora da capital. Pelo bloco de esquerda, o nome de destaque é o da professora Shirley Torres (PV).

DISPUTA DE FEDERAL

COMEÇAM a aparecer nomes com foco em disputar um mandato de deputado federal em 2026, são eles: deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Pedro Longo (PDT) e da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PP).

GUARDEM PARA AS SURPRESAS

RESERVEM pelo menos três vagas na Câmara Municipal de Rio Branco, para candidatos que não aparecem como favoritos e costumam surpreender. Ocorre em toda eleição.

JOGANDO AS FICHAS

O PT vai jogar todas as suas fichas para tentar eleger André Kamai vereador de Rio Branco. A meta é concentrar a campanha nos filiados ao PT. O PT está numa Federação que tem ainda PCdoB e PV.

CANSOU DA POLÍTICA

TUDO indica que o presidente do PDT, deputado Luiz Tchê, cansou da política. Assim não fosse, não teria deixado o partido sem chapa para a Câmara Municipal de Rio Branco.

FORÇA DAS MULHERES

NÃO é arriscar muito se prever que as candidatas Gabriela Câmara, Elzinha Mendonça e Lucilene da Droga Vale, são fortes candidatas a se elegerem na chapa pesada do PP para a Câmara Municipal de Rio Branco Federal. A macharada do PP, se cuide!

POSIÇÃO OFICIAL

ESTÁ previsto para essa quinta-feira o anúncio oficial do PSB se terá ou não candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco. Seus dirigentes estão em Brasília, conversando com a direção nacional.

FRASE MARCANTE

“Se você ficar neutro em situações de injustiças, você escolhe o lado do opressor”. Bispo Desmond Tutu, um ícone na luta contra o racismo na África do Sul.

VERGONHOSO

O GOVERNO investiu pesado na Segurança. Por isso, é vergonhoso que unidades de saúde sejam assaltadas, como aconteceu na Sobral. Culpa, também, da Secretária de Saúde, que não garante proteção aos seus servidores.