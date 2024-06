Lei Seca completa 16 anos este mês e para marcar a data, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) promoverá em suas redes sociais campanhas de conscientização sobre os riscos de beber e dirigir e convida órgãos, instituições, empresas e cidadãos a refletirem sobre os malefícios dessa combinação.

A Lei Seca tem o objetivo de reduzir os sinistros de trânsito causados pelo consumo de álcool. Mas a melhor decisão é nunca dirigir após consumir bebidas alcoólicas. O que se deve fazer, por exemplo, é utilizar carro por aplicativo ou pegar carona para garantir a segurança de todos.

Vale lembrar que quem dirige embriagado pode ser multado, ter seu direito de dirigir suspenso por 12 meses, além de ter o veículo recolhido, caso não apresente condutor habilitado e em condições de dirigir no momento da fiscalização.

Ao longo dos anos, houve uma redução no número de sinistros de trânsito relacionados ao consumo de álcool segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Isso demonstra que a combinação de legislação mais rigorosa e ações educativas efetivas contribuíram para a construção de um trânsito mais seguro.

Entretanto, apesar dos avanços, ainda há desafios a serem superados. É fundamental que as ações educativas continuem sendo realizadas de forma constante, buscando atingir um número cada vez maior de pessoas e reforçando a mensagem de que a mistura de álcool e direção é inaceitável.

Consequências de bebida e direção

Beber e dirigir é considerada uma infração gravíssima e passível de ação penal e apesar disso, muitos motoristas ainda insistem em dirigir após ingerir bebida alcóolica.

As consequências de beber e dirigir vão além da multa de quase R$ 3 mil reais e os sete pontos na carteira.

Segundo o médico especialista em medicina do tráfego, Diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (ABRAMET), Dr. Alysson Coimbra, o álcool afeta áreas do cérebro como o córtex frontal, que é responsável pela coordenação motora, e o cerebelo, responsável pela leitura espacial e equilíbrio. “O condutor ao beber, perde habilidades essenciais para conduzir um veículo: tem aumentado o tempo de reação diante de imprevistos nas vias; tem diminuição do reflexo; perde a capacidade de julgamento; tem afunilamento do campo visual e da visão periférica e ainda adota comportamentos inseguros.”

Dirigir alcoolizado é uma escolha individual que impacta a vida de todos.

Paz no trânsito começa por você!