Faleceu nesta quinta-feira, 13, o ex-prefeito de Rio Branco, Isnard Leite, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. Segundo informações, o ex-gestor faleceu em decorrência de problemas pulmonares.

Isnard foi prefeito da capital de abril de 2002 a dezembro de 2004, após a renúncia do então titular, Flaviano Melo. Ele também foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre.

Por ac24horas