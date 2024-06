Mulher é agredida até desmaiar dentro de padaria na Bahia; assista o vídeo

Um vídeo chocante mostra um homem espancado a pauladas uma mulher dentro de uma padaria na localidade conhecida como Baixão, na cidade de Jequié. O caso aconteceu na segunda-feira (3) e o suspeito foi preso nesta terça (4), por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Jequié).

Na filmagem de uma câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver que o suspeito invadiu o estabelecimento comercial, na Rua Mário Liz, e desferiu pauladas contra a vítima. Ela tentou se proteger com um martelo, mas foi atingida diversas vezes na cabeça, caindo no chão. O homem sai do local, mas volta logo depois para bater novamente na mulher, que já está desacordada.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de onde foi encaminhada para um hospital. Ela teve fratura exposta no ombro e ferimentos na cabeça, e segue internada em estado grave.

No momento da captura, o suspeito chegou a tentar fugir pulando os muros de casas da rua Mário Liz. Uma perseguição foi iniciada e as equipes conseguiram conter o homem. Agressivo, ele resistiu à prisão, mas acabou sendo encaminhado para Deam/Jequié, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

Veja o vídeo: