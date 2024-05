PF Cake: confeiteira cria ‘bolo almoço’ com arroz, feijão, ovo, purê de batata e mais; veja

A confeiteira Vivi Cake foi desafiada a criar um bolo de comida – isso mesmo, no formato de festa, tipo de aniversário, com ingredientes típicos da cesta básica: arroz, feijão, ovo, farofa, beterraba, purê de batata e mais.

O desafio foi aceito e o resultado surpreendeu muita gente. Ela montou um bolo com quatro camadas diferentes, decorado no topo com ovo e batata palha.

“Duvidaram de mim e eu fiz o bolo de almoço. Ou seria PF CAKE? Qual nome você prefere? E qual o próximo desafio?”, escreveu Vivi, conhecida por apresentar o quadro “É Doce ou Não é Doce” no programa da Eliana, no SBT.

O vídeo publicado no Instagram já ultrapassou 2,2 milhões de visualizações e rendeu comentários divertidos. “Ela ri na cara do limite”, disse uma seguidora.

“Essa gema mole foi a ‘cereja do bolo'”, comentou outra internauta.

“Meu Deus do céu!!! Eu AMOOO arroz com feijão e estou fazendo lowcarb 😢 quase lambi o celular kkk”, brincou outra seguidora.