O senador Alan Rick (União Brasil) e o deputado Roberto Duarte (Republicanos), alijados do processo de definição da reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL) (ao menos é assim que transparece para o eleitor) não irão apoiar nenhuma candidatura forçados, pelo beiço ou por gravidade como pensam alguns. Forçados porque o governador Gladson Cameli e o PP indicaram o vice; pelo beiço porque não teriam como apoiar Emerson Jarude (Novo) ou Marcus Alexandre (MDB) e por gravidade porque, pelo fato de serem de direita, conservadores e bolsonarista, não lhes restariam alternativas. Há, sim, alternativa. Como conceituam os gregos: A suspensão do juízo, ou seja, não aceitar nem negar a candidatura de Bocalom. Traduzindo para o bom português: Ficar em cima do muro porque ninguém é obrigado a se posicionar contra sua vontade para ser engolido mais na frente.

“Analisa bem quem é teu amigo, porque se o consideras como sendo-o, e ele o não é, pode ser o teu maior inimigo”. (Diógenes)

. Duas mulheres importantes na vida pública do governador Gladson Cameli que ele afirmou não descartar por razões políticas:

. A vice-governadora Mailza Assis e a deputada federal Socorro Neri!

. Disse compreender as razões de Socorro Neri defender candidatura própria a prefeito; seu desejo era o bem do partido.

. O assunto já é página virada!

. A ideia de se ter uma mulher engenheira, evangélica da Assembleia de Deus como vice de Marcus Alexandre quebra o discurso da polarização ideológica.

. Enquanto alguns liberais conservadores querem manter a falsa pureza do discurso ideológico, o senador Márcio Bittar (União Brasil) avança nas eleições municipais.

. Qual a importância para o Brasil o PT, PL, PC do B, Psol, PSDB, Republicano e União se juntam para disputar as eleições, por exemplo, no Jordão, Santa Rosa, CZS, RB ou Brasiléia?

. Zero!

. Em breve o governador Gladson deverá baixar um decreto proibindo o uso da máquina pública na campanha eleitoral.

. Deu mais um recado:

. Candidato que quiser dinheiro que procure o seu partido de origem, coligação ou federação.

. Ter o governo ou prefeitura não significa que ganha a eleição!

. Com o eleitor, o buraco sempre estará mais em cima; ou mais embaixo, tanto faz!

. Macunaíma, porque nos quartéis ensinam “esquerda direita”; “esquerda direita” era pra ser só “direita” “direita”, “direita” volver…?

. “Deve ter algum comunista lá dentro”!

. Salomão disse que, “o caminho do sábio é pela direita e do tolo pela esquerda”.

. Ele era canhoto; a destra dele era a esquerda; dizem até que era ambidestro.

. Hummm…

. Assunto importante para ser discutido nas eleições, né?!

. É, bom dia!