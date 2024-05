Jovem faz tratamento com fono e antes e depois de sua voz viraliza

O jovem João Pedro deixou a internet surpresa ao compartilhar a transformação de sua voz durante uma sessão com uma fonoaudióloga. O vídeo, que já tem mais de dois milhões de visualizações, foi divulgado pela especialista Denise Pimentel, que faz o tratamento com oadolescente.

A fonoaudióloga explica que o garoto teve uma mudança vocal incompleta, quando há atraso na passagem da voz infantil para a adulta.

Veja

Evolução da voz com tratamento

“É uma disfonia psicogênica. Não tem nenhuma alteração no músculo vocal, então trabalhamos o sistema nervoso autônomo (SNA) e a parte emocional para conseguir essa assertividade no tratamento tão rápido”, esclarece a profissional em vídeo publicado no Instagram.

A disfonia psicogênica é um distúrbio de natureza psicológica, caracterizado principalmente por alteração vocal sem lesão estrutural laríngea ou doença neurológica.

O tratamento de João Pedro não terminou na primeira sessão. “Agora, estamos estabilizando o processo, e ele precisa de três a quatro sessões para ter uma voz mais estável, mais segura da identidade de quem ele. Com a nova voz, o paciente passou a ter mais segurança, coragem de enfrentamento e autoestima”, afirma.