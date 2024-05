Corpo de Bombeiros abre inscrições para 27ª Corrida do Fogo

Em comemoração aos 50 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o governo do Acre realizará a tradicional 27ª Corrida do Fogo no dia 7 de julho, às 6h30, no Comando-Geral dos Bombeiros.

Com a opção de dois trajetos, de 5km e 10km, o evento é voltado para os militares e comunidade civil, sendo organizado em parceria com a Acre Running Eventos. As inscrições vão até quinta-feira, 30 de maio, e poderão ser realizadas por meio do site https://runningacre.sport.blog/incricao/.

Corpo de Bombeiros abre as inscrições para a 27ª Corrida do Fogo. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

A ação busca proporcionar um momento de confraternização entre os bombeiros militares e promover qualidade de vida por meio da atividade física.