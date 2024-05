Conheça o SUV elétrico de R$ 47.400 vendido na Shopee

Imagine um SUV elétrico extremamente compacto – são 3,19 metros, quase a mesma medida do Caoa Chery iCar, que tem 3,20 m – e que pode ser comprado pela internet, via Shopee, por R$ 48 mil.

Essa é a ideia do VinFast VF 3. A VinFast é uma fabricante do Vietnã, e VF 3 é o nome do carro que você nas imagens que ilustram essa reportagem.

Por conta do preço acessível e uma série de outros motivos, esse jipinho agitou o mercado de carros de seu país de origem. E agora quer conquistar o mundo de forma curiosa: sendo vendido pela Shopee.

O modelo foi revelado inicialmente no começo desse ano, na CES, feira anual de novas tecnologias e tendências que acontece em Las Vegas (EUA).

Ele custa 235 milhões de dongs vietnamitas, que em conversão direta resulta em algo perto de R$ 47.400, porém sem as baterias. Com elas incluídas, o valor sobe para 315 milhões de dongs (R$ 63.500).

Como é o VinFast VF 3

Com porte de um Caoa Chery iCar, o jipinho tem impressionantes 550 litros de porta-malas se os bancos traseiros forem rebatidos. Note pelo desenho que há necessidade de escolha para a parte de trás: ou você leva bagagem, ou leva pessoas.

São só duas portas, como era de se imaginar. Mas há bom pacote de equipamentos na cabine, como central multimídia com tela de 10 polegadas com CarPlay e Android Auto.

O carrinho ainda não teve dados técnicos revelados sobre o motor – afinal ele ainda está em fase de estreia – mas a VinFast já disse que ele terá autonomia estimada em 285 quilômetros no ciclo chinês (ou 237 km no europeu WLTP) e velocidade máxima de 100 km/h. A proposta, portanto, é de um carrinho predominantemente urbano. E que promete fazer sucesso: em seu país de origem, foram quase 28 mil pedidos em pouco mais de dois dias. Mais de 50% deles online. E aí, você acha que o carrinho faria sucesso por aqui? Pagaria o frete?