‘PitPug’? Filhotes mix de pit bull e pug choca web; assista o vídeo

A tutora Bárbara Barros chocou os internautas ao mostrar que o seu cachorrinho da raça pug, chamado Sushi, acabou emprenhando uma cadela da raça pit bull e tendo os filhotes mais improváveis e fofos.

No vídeo, compartilhado no Instagram, na última quarta-feira (22), o cachorrinho apareceu ao lado da pit bull no maior chamego, logo depois, a tutora mostrou os filhotinhos inusitados.

“É isso galera, virei vovó! 8 filhotes de PitPug”, desabafou Barbara na legenda da publicação, ao som de “Faltou o Leite Ninho”, da banda Calcinha Preta.

O vídeo viralizou nas redes sociais e atingiu 218 mil visualizações e 14 mil curtidas. “E tem mina que põe no tinder que homem com menos de 1,80 só amizade. Sushi meu herói”, “E vale lembrar que só tem um ovo, imagina se o outro tivesse descido, o negócio foi tremendo kkkk” e “Ele só curte mulherão mesmo KKKKKKK”, foram alguns dos comentários dos internautas.

Confira:

Fonte: Bnews