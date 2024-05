Goleiro sofre lesão cerebral após choque em partida do Espanhol; assista

David Soria (de verde) caiu inconsciente após dividida em Getafe x Mallorca Imagem: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

O goleiro David Soria, do Getafe, sofreu uma lesão cerebral durante a derrota de sua equipe para o Mallorca (assista abaixo), em jogo do Campeonato Espanhol ocorrido neste domingo (26).

O que aconteceu

O jogador se chocou com Cyle Larin, atacante adversário, ao deixar o gol para cortar um lançamento. O fato ocorreu já na casa dos 28 minutos do 2° tempo, quando o Getafe vencia por 1 a 0.

Soria caiu de cara no gramado e ficou inconsciente, gerando preocupação e acionando o atendimento médico ainda no campo.

O goleiro do Getafe precisou deixar o local de ambulância após ser imobilizado. Ele foi transferido a um hospital da região e deu lugar ao brasileiro Daniel Fuzato, ex-Palmeiras.

Para azar do reserva, o Mallorca virou o jogo nos acréscimos e venceu o duelo por 2 a 1. Vedat Muriqi e Pablo Maffeo balançaram as redes para os visitantes.

Pouco depois da partida, o Getafe informou que Soria teve uma lesão cerebral. O atleta ficará mais 24 horas em observação, mas está consciente e fora de perigo.

Assista ao lance

Este ha sido el BRUTAL impacto y caída que han llevado a David Soria a abandonar en ambulancia el campo. Que sea leve y pronta recuperación!!🤝🏻 pic.twitter.com/vaV6fwh2ly — Xabismo (@14Xabismo) May 26, 2024

Leia a nota do Getafe

O nosso goleiro, David Soria, sofreu uma lesão cerebral traumática durante o jogo com o Mallorca, que o fez perder a consciência durante vários minutos. Após o choque, o jogador foi imediatamente atendido pela equipe médica do clube e transferido para o Hospital Universitário Getafe, onde permanecerá pelas próximas 24 horas em observação. David Soria está consciente e fora de perigo e sua evolução é favorável. O clube agradece as mensagens de apoio que tem recebido nas últimas horas.