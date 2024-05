Com 9,6 mil voos em um ano, pistas de aviação confirmam importância dos aeródromos em comunidades do Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), registrou 9.657 voos nos aeródromos do Acre, no período de janeiro de 2023 a abril de 2024, evidenciando a importância e o crescimento do setor aéreo na região.

Na manhã desta sexta-feira, 24, Sula destacou que o Deracre continua com ações urgentes para municípios isolados, como a necessidade de transporte aeromédico. Ressaltou que os aeródromos do Acre desempenham um papel crucial no acesso e no desenvolvimento econômico do estado e que estão passando por um processo de manutenção e melhorias, com o intuito de garantir a segurança e a eficiência das operações aéreas.

A presidente frisou que, de janeiro a abril deste ano, já foram registrados, pela Diretoria de Portos e Aeroportos, cerca de 2.534 voos e reafirmou a importância dos investimentos feitos pelo governo do Estado.

“Somente nos primeiros meses de 2023, o Estado garantiu mais de 2,5 mil voos aeromédicos. Os investimentos nas pistas de pouso estão tendo um resultado positivo, ao salvar vidas. Temos trabalhado na manutenção dos aeródromos de Porto Walter, Feijó, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Xapuri, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano”, informou.

As manutenções contemplam uma série de intervenções, desde tapa-buracos nas pistas de pouso e decolagem, até a limpeza nas instalações de apoio. Esse trabalho reforça o compromisso do Estado em melhorar a infraestrutura de transporte aéreo, tornando o Acre mais acessível e integrado, promovendo o crescimento e a prosperidade das famílias acreanas.