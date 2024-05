Mulher descobre colmeia gigante dentro de casa em Pernambuco

A colmeia estava em cima do forro da residência há cerca de três anos (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher de Petrolina (PE), cidade que fica a cerca de 525 quilômetros de distância da capital pernambucana, compartilhou nas redes sociais, durante esta terça-feira, 21, uma colmeia que tinha em sua casa e resultou em sete baldes cheios de mel quando foi retirada. As imagens publicadas por Lary Santos viralizaram nas redes sociais.

Confira o vídeo:

Na postagem, a moradora de Petrolina conta que sentia cheiro de mel ao chegar em casa, mas não achava que era algo até abelhas começarem a aparecer no imóvel. “Eu achava que era coisa da minha cabeça”, afirmou Lary no vídeo.

Após especialistas irem ao local conferir do que se tratava, foi encontrada uma colmeia que estava em cima do forro da residência há cerca de três anos e meio. Após a “colônia” de abelhas ser retirada, foram contabilizados sete baldes de mel.

“A gente ficou com um pouco e eles levaram o restante”, contou Lary na publicação, acrescentando que a casa ficou suja de mel, ainda com algumas abelhas e um buraco no forro.